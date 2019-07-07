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  4. 07 Temmuz 2019 14:40

Trende sapık var ! Yolcular linç etmeye kalkıştı

Mersin-Adana treninde yanında oturan kadını taciz eden şahıs, yolcuların olayı fark etmesiyle engellendi. Makinist treni ilk istasyonda durdurarak, şahıs polise teslim edildi.

Trende sapık var ! Yolcular linç etmeye kalkıştı
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Mersin-Adana arasında hareket halinde olan trende yaşanan olayda, yanında oturan kadına fiziksel tacizde bulunan F.G. (22), A.K.’nin (21) olayın ilk yaşandığı anda yanlışlıkla olduğunu düşünmesinden yararlanıp tacizine devam etti. Kısa süreli şok yaşayan kadın, ilk anda korkup olaya tepki gösteremedi. Kadın, diğer yolcuların durumu fark etmesiyle tacizcinin elinden kurtarıldı. Öfkeli kalabalık F.G.’yi trende linç etmeye kalkıştı. Durumu fark eden makinist, olayı polise haber vererek treni ilk istasyonda durdurdu. Trenin Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şehitlik İstasyonu’nda durdurulması ile p Polise teslim edilen F.G., iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Tacize uğrayan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

Adana Adliyesine sevk edilen F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İHA

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