TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon

Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait dört hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Irak'ın kuzeyinde Metina kırsalına, 17.15 -17.40 saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait üç sığınak ve bir silah mevzi ateş altına alınarak yok edildi.