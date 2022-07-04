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TTB, maske zorunluluğu ve günlük vaka tablosu istedi

TTB, maske zorunluluğu ve günlük vaka tablosu istedi

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yeniden görülen hızlı yükselişin ardından Türk Tabipleri Birliği, hem kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğu hem de günlük vaka tablosunun yeniden açıklanmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 vaka sayısında artış yaşanması üzerine, çocukları kapsayacak şekilde aşıların başlatılması, kapalı ortamda maskeye geri dönülmesi ve verilerin günlük olarak paylaşılması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 13-19 Haziran 2022’de 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran 2022’de 26 bin 635’e yükseldi.

 Bakan Fahrettin Koca da vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini belirterek, günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini söylemişti.

Artan vaka sayılarıyla ilgili TTB’den yapılan açıklamada, “COVID-19 vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta riskli yurttaşlar olmak üzere durma noktasına gelen aşılanma çocukları da kapsayacak şekilde başlatılmalı, kapalı ortamlarda maskeye geri dönülmeli, testler artırılmalı, veriler test sayılarıyla birlikte günlük paylaşılmalıdır” denildi.

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Etiketler maske zorunluluğu günlük vaka koronavirüs covid-19 korona sağlık bakanlığı ttb vaka tablosu
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