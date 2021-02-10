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  4. 10 Şubat 2021 16:34

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp tahliye edildi

DTK soruşturması kapsamında tutuklu bulunan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp tahliye edildi
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Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve önceki dönem Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gökalp’in katıldığı duruşmada, avukatları Ziynet Özçelik, Barış Yavuz, Kerem Altıparmak hazır bulundu.

Duruşmaya Gökalp’e destek için gelen Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Van, Antep, Mardin, Batman, Şırnak, Urfa ve Mersin Tabib Odası başkanları ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel alınmadı.

İddianame özetinin okunması ardından savunmalara geçildi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Gökalp’in tahliyesine karar verdi.

 

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