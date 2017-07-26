TÜBİTAK başuzmanı baba yandı !

Olay, 24 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7'nci katında meydana geldi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, akşam saatlerinde balkonda roket yapmaya başladı. Bu sırada meydana gelen patlamada, Altuğ Özışık ile yanında bulunan babası Tuncay Özışık ile annesi Hatice Özışık yaralandı.

Patlama üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla binadan çıkan Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. İki eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı anne ve baba da aynı hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. İki elini bileğinden kaybeden Altuğ Özışık'ın, sol gözü de patlamadan etkilendi.



ŞENLİK İÇİN ROKET YAPIYORLARMIŞ

Emniyet yetkilileri, Özışık ailesinin 27 Temmuz tarihinde Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için yakıtla havalanan bir roket yapmaya çalıştığını söyledi.

BABA: JET YAKITI KULLANILMADI

Tuncay Özışık, yaşanan olayla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Özışık, roket yapımında jet yakıtı kullanıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Oğlunun, çok yaygın ve herkesin de yapabildiği amatör katı yakıt yapımına ilişkin bir deney gerçekleştirdiğini dile getiren Tuncay Işık, kullandıkları malzemelerin toz şeker, kedi kumu ve sodyum karbonat olduğunu, bunlarla oğlunun amatör düzeyde katı yakıt yapmaya çalıştığını söyledi.

OĞLUM İKİ ELİNİ VE BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Oğlunun birkaç senedir küçük deneme roketi üzerinde çalıştığını anlatan Özışık, "Roketi evde denerken patlama olduğu doğru değil. Balkonda yakıt kartuşlarını roketin altına yerleştirirken patlama meydana geldi. Kartuşları yerleştirdikten sonra açık bir alanda deneme yapacaktık. Bu 30- 40 metre kadar gidebilen deneysel roket. Ben sadece mekanik konularda kendisine yardımcı oluyordum" dedi.

Sodyum karbonat ve diğer malzemelerin herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ürünler olduğundan bahseden Özışık, oğlu Altuğ Özışık'ın iki eliyle ilgili organ kaybı yaşadığını belirterek, “Mecburen hayatımıza bundan sonra böyle edeceğiz. Kaybettiği iki eliyle ilgili protez veya diğer çözümlerle ilgili tedavi süreci bir sonraki aşama. Sol gözüyle ilgili de tedavisi sürüyor" dedi. Özışık, "Benim yüzümde çizikler var. Oğlumda organ kaybı oldu. İki elini ve bir gözünü kaybetti. Gözünün ileride iyileşme ihtimali olduğu söyleniyor. Tedavi süreci buna karar verecek. Balkonda yapılan deney sırasında eşim odadaydı. Bu nedenle o fazla etkilenmedi" diye konuştu.

'METANETLİ BİR ÇOCUK'

Patlamanın meydana geldiği andan beri oğlunun bilincinin açık olduğunu söyleyen Özışık, "Ellerini kaybettiğinin farkında. Sol gözü için de 15-20 günlük bir takip yapılacak. Metanetli bir çocuk. İlk andan beri 'Baba sen iyi misin' diye soruyor. Ellerine protez takılması için araştırma yapıyoruz. Hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Bugün saat 10.45'te baston ve yanında bulunanların desteği ile oğlunu hastanedeki odasında ziyarete gelen Tuncay Özışık, TÜBİTAK tarafından ayrıca bir açıklama yapılacağını kaydetti.

TAKSİRLE YARALAMADAN İŞLEM

Kazayla ilgili baba Tuncay Özışık hakkında, 'taksirle yaralama'dan işlem yapılacağı kaydedildi. Halen hastanede tedavisi süren Altuğ Özışık'ın sorumluluğu baba Tuncay Özışık'ta olduğu için gözaltı işlemi uygulanmayacağı belirtildi.

ALTUĞ İKİ GÜN SONRA TABURCU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özcanlı, Altuğ Özışık'ın yoğun bakımdaki takiplerinin ardından dün akşam saatlerinde ortopedi servisinde odaya alındığını açıkladı. Prof. Dr. Özcanlı, "Ameliyattan sonraki süreci takip ediyoruz. Sağlık durumu iyi, bizim açımızdan sakıncalı bir durumu yok, iki gün içinde taburcu edebiliriz" diye konuştu.

'İLERİDE EL NAKLİ YAPILABİLİR'

AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ise hastanın hasar görmüş yüz yaralanmasını onardıklarını söyledi. Doç. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

"Önceki gece acil servisimize maalesef vahim bir kaza sonucu Altuğ Özışık başvuruyor. Bize danışma nedenleri ise yüzdeki yaralanmalar ve iki eli paramparça olmuş şekildeydi. Bu hastalarda bizim özellikle baktığımız şey beraberinde elin gelip gelmediğiydi. Maalesef bir hayli ciddi bir kaza olduğu için eller sağlam değildi. Bu açıdan ortopedideki hocalarımız Altuğ'u ameliyata aldılar. Maalesef yerine dikemediler elleri. Bizim de burada yaptığımız şey yüz yaralanmasını onarmaktı. Kol nakli için şu an çok erken. Görüldüğü kadarıyla daha sonra el nakline gidebilecek bir hasta gibi duruyor. Ancak şu an bir şey söylemek için çok erken. Yapmamız gereken testler var. Hastanın ve hasta yakınlarının bunu istemesi gerekiyor. El nakli için uygun bir adaymış gibi duruyor. Özellikle dirsek altı olması ameliyatı yapabilme şansımızı artırıyor. Bu açıdan Altuğ uygun bir hastaymış gibi duruyor. Bu naklin yapılabilmesi için öncelikle hasta ve hasta yakınlarının bize başvuru yapması gerekiyor. Eğer başvururlarsa hastamızı bu açıdan değerlendireceğiz."