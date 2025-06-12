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Tüfekle okulu basıp, öğretmeni öldürdü!

Tüfekle okulu basıp, öğretmeni öldürdü!
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Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni M.Ö., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni M.Ö.'ye ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerde tahliye edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

DHA

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Etiketler konya öğretmen cinayet
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