Tüfekle okulu basıp, öğretmeni öldürdü!

Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni M.Ö., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni M.Ö.'ye ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerde tahliye edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA