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  4. 23 Aralık 2018 14:28

Tüfekle vurulan köpek ağır yaralandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 'Sezar' isimli köpek, tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Tüfekle vurulan köpek ağır yaralandı
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Alınan bilgiye göre olay, Yenipazar ilçe merkezinde meydana geldi. Oğuzhan Güven'e ait 'Sezar' isimli köpek, tüfekle yakın mesafeden ateş edilerek vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan köpeğe ilk müdahale Veteriner Hekim Serdar Ayhan tarafından yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki saçmalar çıkarılan köpeğin ayrıca sağ arka bacağında kas dokularının da yırtıldığı belirlendi.

Veteriner Hekim Ayhan'ın durumun kritik olduğunu belirtmesi üzerine Sezar, daha kapsamlı tedavi edilmek üzere sahibi Oğuzhan Güven tarafından Eskişehir'de özel bir kliniğe götürülerek ameliyata alındı. Sezar ameliyat edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

İHA

bilecik , hayvana şiddet , köpek
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