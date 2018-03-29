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  4. 29 Mart 2018 15:35

Tüfekle vurulan yunus kıyıya vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde üzerinde saçma izleri bulunan bir yunus kıyıya vurdu.

Tüfekle vurulan yunus kıyıya vurdu
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İzmit Körfezi Şirinyalı mevkisindeki Vatoz Dalış Merkezi'ne gelen eğitmen Ekrem Birol, dalış alanına, ölü bir yunusun vurduğunu gördü.

Birol, üzerinde delik izlerinin bulunduğu ölü yunusla ilgili kurumlara haber verdi.

Birol, "Yunusun ölümüne çok üzüldük. Avla ilgilenen arkadaşlarımız geldi baktılar yunusa ve üzerindeki izlerin saçma izi olduğunu söylediler. Detaylı inceleme için deri örnekleri alıp üniversitelere yollayacağız. Onlar inceleyecekler" dedi.

Birol, söz konusu yunusların balıkçıların ağlarına takılan balıkları yediğini dile getirerek, "Burada çok yunus var, bunların koruma altına alınması lazım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelip alalım dediler” diye konuştu.

AA

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