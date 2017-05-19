İki ülkede kolera salgını ! Ölü sayısı artıyor
İki ülkede kolera salgını ! Ölü sayısı artıyor
Sözcü Gazetesi muhabiri gözaltına alındı
Sözcü Gazetesi muhabiri gözaltına alındı
Erdoğan HSK'ya atamaları yaptı !
Erdoğan HSK'ya atamaları yaptı !
Topbaş, damat sorusunu duyunca ne yaptı ?
Topbaş, damat sorusunu duyunca ne yaptı ?
Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Mayıs 2017 22:16

Tüfekle vurulup yakılmış halde bulundu !

Muğla'da 5 gündür kayıp olan kişi tüfekle vurulup yakılmış halde bulundu.

Tüfekle vurulup yakılmış halde bulundu !
A+ A-

Muğla'nın Milas İlçesi'nde 5 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Ziya Temur'un av tüfeğiyle vurulup, üzerine benzin dökülerek yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde Güllük Liman yolu üzerinde bugün öğlen saatlerinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada cesedin, geçen pazar gününden beri kayıp olan Ziya Temur'a ait olduğu belirlendi. Temur'un ayrıca av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

 
Cinayetle ilgili çalışma başlatan Jandarma, 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

muğla , ceset , yanmış , tüfek