Tüfekle vurulup yakılmış halde bulundu !

Muğla'nın Milas İlçesi'nde 5 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Ziya Temur'un av tüfeğiyle vurulup, üzerine benzin dökülerek yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde Güllük Liman yolu üzerinde bugün öğlen saatlerinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada cesedin, geçen pazar gününden beri kayıp olan Ziya Temur'a ait olduğu belirlendi. Temur'un ayrıca av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.



Cinayetle ilgili çalışma başlatan Jandarma, 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.