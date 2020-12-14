Tuğba'ya dehşeti yaşayan zanlı serbest bırakıldı

Şişli’de Tuğba E., ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A'nın evindeyken darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı.

Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. O ana ilişkin görütüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba E., "ölüm tehditleri" alıyorum diyerek yardım istedi.

Daha önce M.H.B., gözaltına alınarak çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan zanlının tehditlerine devam etmesi üzerine Tuğba E., M.H.B.'den tekrar şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından gözaltı süresi uzatılan zanlı Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü. Geceyi polis merkezinde geçiren zanlı sabah saatlerinde yeniden adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından zanlı tekrar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDURLAR AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan mağdur Tuğba E. ve Ceylan A., avukatları Ayşegül Mermer ile birlikte adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptılar. Avukat Mermer, şüpheli Mehmet H.B'nin bugün gözaltına alınmasının sebebinin müvekkili Tuğba E.'nin şikayeti değil, eylemlerine ve tehditlerine devam ettiği için olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A'nın şikayeti nedeniyle olduğunu belirterek "Şüpheli tekrar gözaltına alındı ancak yine adli kontrolle serbest bırakıldı. Bugün biz yine birkaç delil daha sunduk dosyaya. Tutuklanması için taleplerimiz oldu. Umarım adalet yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Daha önceki olaylarda hep kapı arkasında olurdu. Yani erkek beni tahrik etti, o yüzden dayanamadım yaptım, çok seviyorum o yüzden yaptım veya inkar ederdi. Ama burada gördüğünüz gibi çok açık ve adam daha içeriye girer girmez hiçbir şey söylemeden direk saldırıyor kendisine. Çok açık görüntülerde de. Erkek şiddeti ortaya çıktıktan sonra da daha çok hiddetleniyor ve birtakım mesajlar atıyor. Bu mesajlarda, 'Seni öldüreceğim'. Resmen nasıl öldüreceğine dair bile beyanları var. Ben içeriye girdiğimde sen dışarıda rahat dolaşacak mısın diyecek kadar cesurca hareket ediyor" dedi.

"İNŞAALLAH BEN ÖLMEDEN ADALET YERİNİ BULUR"

Tuğba E. de, "Şu an çok tedirginim. Rahat değilim, zaten uyuyamıyordum bu mesajlardan sonra daha da tedirginim. İnşaallah ben ölmeden adalet yerini bulur. Ben de rahat bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ederim arkadaşımla birlikte. Tehditler devam ediyor. Dosyaya koyduk. Daha acayip bir hal aldı" diye konuştu.

"KORKUYORUM"

Ceylan A. da "Korkutmak için duvarları vurmak, birşeyler kırmak, arkadaşlarını arayarak şöyle şöyle yapacağım. 'Onu buraya gömeceğim, ikisini de öldüreceğim' gibi şeyler duyuluyor. Ben de hep alt komşuma gidiyorum kokrtuğum için. Bugün de eve gidemeyeceğim. Çünkü serbest bırakıldı. Korkuyorum ve tedirginim" dedi.

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