Tuğçe'nin katili sevgilisi çıktı!

Eskişehir'de bir apartmanın girişinde defalarca bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe C.'nin katil zanlısı sevgilisi çıktı.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki bir apartmanda ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe C., sabah 8.15 sularında çalıştığı huzurevine gitmek için evden çıktı. Tuğçe C., apartmandan çıkmak üzereyken bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve defalarca sırtından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilen Tuğçe C. olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı olayın ardından kaçtı.

TUĞÇE'NİN KATİLİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu maktul Tuğçe C.'ın katil zanlısının, yaklaşık 1,5 aydır sevgilisi olan 22 yaşındaki Onur K. olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA