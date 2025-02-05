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Tuğla fabrikasında feci ölüm

Tuğla fabrikasında feci ölüm
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Batman'da tuğla fabrikasında çalışan 36 yaşındaki işçi, pres bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Batman'ın Çay Mahallesi'nde bulunan tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan 36 yaşındaki H.S., çalışır durumda olan pers bandına sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Etiketler Batman pres bandı tuğla fabrikası
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