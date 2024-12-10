TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın kardeşi gözaltına alındı

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın Rektör Yardımcısı kardeşi Adana’da gözaltına alındı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. C.Ç. ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Serbes'in haberine göre C.Ç.’nın bir suçlunun serbest bırakılması için Başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi. İstediği parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalanan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. C.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. C.Ç., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Prof. Dr. C.Ç.'nin olayın ardından ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "Olayın detayını bilmiyorum ancak rektör yardımcısı olmadan 6 ay önce yaşadığı bir olay neticesinde üniversitemin adının şahsi olaya buluşmaması için görevden aldım. Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.

Sözcü