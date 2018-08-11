Tüm sahil şeridi kırmızıya büründü

Sel felaketinin yaşandığı Ordu'da sahil kızıla büründü. Ordu'da 4 gün önce etkili olan yağmur sonucu bazı ilçeler sele teslim olurken, ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

Ordu genelinde 7 Ağustos gecesi başlayan ve aralıklarla devam eden yağışlar sonrası, kentin birçok bölgesinde hasar meydana geldi.

En büyük hasarın yaşandığı Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü yıkıldı.

Aşırı yağış sonucu dolup taşan ırmak ve dereler, önüne gelen her şeyi denize sürükledi. Akıntıyla birlikte deniz, odun, ağaç, fındık ve çeşitli eşyalarla adeta doldu taştı.