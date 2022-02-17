Tüm Türkiye ağlıyor! Sıla'ya son veda!

Giresun'da zorla nişanlandırıldığı eski nişanlısı tarafından vahşice katledilen 16 yaşındaki Sıla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Ş. dün babaannesinin evinde Hüseyin G. tarafından vahşice katledildi. Saplantılı eski nişanlısından şikayetçi olan Sıla Ş.'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Hüseyin G. tarafından mutfaktan alınan bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil adliyeye sevk edilirken, Sıla bugün toprağa verilecek.

Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan aile 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

Baba Bekir Ş. taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi. Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, “Ankara’dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30’da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil. Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda. Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz” dedi.