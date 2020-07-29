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  4. 29 Temmuz 2020 21:35

Tuma Çelik skandalında yeni gelişme! TBMM savunmaya çağırdı

TBMM Hazırlık Komisyonu, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i 20 Ağustos günü savunmaya çağırdı.

Tuma Çelik skandalında yeni gelişme! TBMM savunmaya çağırdı
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TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, dünkü toplantısında, hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in, seçim çalışmaları sırasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K.'nın dinlenmesine karar vermişti. Komisyon, bugün yaptığı toplantıda, komisyona davet ettiği mağdur kadın D.K.’yı dinledi. D.K.'nın, yaşadığı olayı anlattığı öğrenildi. Komisyon, Tuma Çelik'in de savunmasını istedi. 20 Ağustos’ta toplanacak olan komisyon, Tuma Çelik’i de dinleyecek. Çelik’e yapılan çağrıda savunmasını sözlü ya da yazılı yapabileceği gibi başka bir üyeyi de tayin edebileceği bildirildi. Çelik’in savunma süresi 24 Ağustos tarihinde doluyor. Komisyon, 24 Ağustos'a kadar çalışmasını tamamlayarak raporunu hazırlayacak.

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