  4. Tunç Soyer ve CHP’li isimler hakkında bir tutuklama kararı daha!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen "kentsel dönüşüm" soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. Eski Başkan Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, "nitelikli dolandırıcılık ve zimmet" suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece bir kez daha tutuklandı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 9 şüphelinin ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON AŞ üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Erkol'un da aralarında bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin halen arandığı bildirildi.

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla yer alan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, dün çağrıldıkları savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soyer, Kaya ve Aslanoğlu geçen günlerde düzenlenen zimmet soruşturması kapsamında da tutuklanmışlardı.

 

DHA

2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi!
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Bugüne kez tam 7 kez evlenen Seda Sayan'dan olay yaratan ilişki tavsiyesi
