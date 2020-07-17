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  4. 17 Temmuz 2020 12:48

Tunceli-Elazığ yolunda can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Tunceli-Elazığ karayolunda midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Tunceli-Elazığ yolunda can pazarı! Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 45’inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı istikametten gelen 25 AAG 937 otomobil çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İHA

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