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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-7 Operasyonu" kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor. 

Etiketler içişleri bakanlık duyuru pkk
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