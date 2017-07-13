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  4. 13 Temmuz 2017 18:44

Tunceli’de çatışma: 2 asker yaralı

Tunceli'nin Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Tunceli’de çatışma: 2 asker yaralı
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Merkeze bağlı Çiçekli Köyü kırsalında operasyon faaileyeti yürüten Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle ile bir grup terörist arasında bugün saat 15.00 sıralarında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesine giden helikopterle alınarak, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasteneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, teröristlerin bulunduğu noktalar helikopterlerle havadan ateş altına alındığı öğrenildi.

 

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