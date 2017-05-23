Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralı

Tunceli’de Çiçekli köyü kırsalında güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiçekli köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK’lı bir grup arasında sıcak temas yaşandı. Çatışma çıkarken, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.