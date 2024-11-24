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Tunceli'de deprem

Tunceli'de deprem
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Kandilli, Tunceli'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Tunceli Közlüce-Pülümür’de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5.0 km olarak duyurdu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem Tunceli tuncelide deprem deprem oldu
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