Tunceli'de bombalı tuzak: 2 asker yaralı
Tunceli'de bombalı tuzak: 2 asker yaralı
Yasak geldi ! O illerimizde sokağa çıkmak yasak
Yasak geldi ! O illerimizde sokağa çıkmak yasak
Türkiye'den flaş Katar hamlesi ! Kabul edildi
Türkiye'den flaş Katar hamlesi ! Kabul edildi
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Haziran 2017 20:26

Tunceli'de hain tuzak: 2 asker yaralı

Tunceli'de arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 uzman çavuş yaralandı.

Tunceli'de hain tuzak: 2 asker yaralı
A+ A-

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde arazi tarama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerin,önceden tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Pülümür İlçesi yakınlarında bulunun Meydan Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 2 uçman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık duruklarının iyi olduğu belirtildi.

PATLAMANIN ARDINDAN ÇATIŞMA ÇIKTI

Olayın ardından,bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede operasyon başlatıldı.Sağlamtaş, Ardıçlıköyleri arasındaki dağlık bölgede, teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kobra helikopterler, teröristlerin bulunduğu bölgei ateş altına alırken, yer yer çatışmaların devam ettiği bildirildi.

DHA

tunceli , çatışma , terörist , asker , patlama