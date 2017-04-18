Tunceli'de helikopter düştü; içinde hakim ve polisler vardı

Tunceli'de içerisinde polis ve hakimlerin bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi bir helikopter düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Helikopterde 2 hakim, 7 polis ve 2 personelin olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği kazayla ilgili olarak "Pülümür'den saat 11.40'ta havalanan helikopterden 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedilmiştir" açıklamasını yaptı.

KIRSAL ALANDA DÜŞTÜ

Tunceli'de düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopterinin saat 13.30 sıralarında Tunceli Ovacak ilçesi Çambulak Mevkii'nde radardan kaybolduğu öğrenildi.

Helikopterin saat 14.30'da Tunceli'de düştüğü açıklandı.

Helikopterin Ovacık ilçesinden havalandığı ve sınav için 7 polis, 2 hakim ve 2 personeli taşıdığı bildirildi.

SİS VE HAVA MUHALEFETİ İDDİASI

A Haber Yurt Haber Şefi Kerim Ulak'ın verdiği bilgiye göre, helikopterin yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle düştüğü öğrenildi.

AFAD EKİBİ OLAY YERİNE GİDİYOR

Diyarbakır'dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibi, helikopterle Tunceli'ye gönderildi.

YOĞUN SİS VE YAĞMUR VAR

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken, Ovacık'ın Çambulak mevkiinde yoğun sis ve yağmurun olduğu belirtiliyor. Helikopterin düşüşüyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Kazanın ardından gözler Tunceli Valiliği'ne çevrildi. Olayla ilgili olarak ilk resmi açıklamanın Tunceli Valiliği tarafından yapılması bekleniyor.

Düşen helikopterin enkazını arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor...

Ayrıntılar az sonra...