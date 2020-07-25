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  4. 25 Temmuz 2020 17:10

Tunceli'de iki kaza: 8 kişi yaralandı

Tunceli'de gerçekleşen iki kaza sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de iki kaza: 8 kişi yaralandı
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Öğle saatlerinde, Pülümür ilçesi Tunceli- Erzincan yolunda meydana gelen ilk kazada, Dicle Tunç'un (55) kullandığı 16 NDH 85 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Tunceli-Ovacık yolundaki Kemerbel mevkisinde meydana geldi. Ali Duman yönetimindeki 62 AP 685 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hastaneye götürüldü.

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