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TUNCELİ'DE PATLAMA: 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 1 ÇOCUK YARALI
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  4. 15 Temmuz 2019 14:08

Tunceli'de patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Tunceli'de patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı
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Olay, öğle saatlerinde Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz biri kız 2 çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız ise yaralandı. İhbarla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, erkek çocuğun cesedi ise morga konuldu. Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

 
 

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