Tunceli'de patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

Olay, öğle saatlerinde Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz biri kız 2 çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız ise yaralandı. İhbarla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, erkek çocuğun cesedi ise morga konuldu. Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



