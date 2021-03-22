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Tunceli'de teröristlere ait iki sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden "Eren-7 Operasyonu" kapsamında Nazimiye ilçesi kırsalında terör örgütüne ait iki sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde bir miktar mühimmat ve çok sayıda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.

Etiketler terör sığınak
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