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  4. 19 Temmuz 2019 10:46

Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalara para cezası

İstanbul Ümraniye'de asker uğurlamasında tünel kapatıp havaya ateş açılmasıyla ilgili görüntüler polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 2 bin 268’er lira para cezası uygulandı.

Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalara para cezası
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Ümraniye’de geçtiğimiz gün meydan gelen olayda asker uğurlayan magandalar tüneli kapatıp silahla havaya ateş açmışlardı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Furkan İ., Metin G., Ahmet B., Sezer D., Onur D., Fatih A., Emre G., Mert G. Ve Batuhan A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların her birine farklı suçlardan ayrı ayrı 2 bin 268 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

ümraniye , asker uğurlaması
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