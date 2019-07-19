Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalara para cezası

Ümraniye’de geçtiğimiz gün meydan gelen olayda asker uğurlayan magandalar tüneli kapatıp silahla havaya ateş açmışlardı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Furkan İ., Metin G., Ahmet B., Sezer D., Onur D., Fatih A., Emre G., Mert G. Ve Batuhan A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların her birine farklı suçlardan ayrı ayrı 2 bin 268 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.