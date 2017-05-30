''Tüpgaz bağımlısı''nın otomobildeki düzeneği şoke etti

Antalya'da çalıntı otomobile kurduğu düzenekle mutfak tüpünden gaz çeken tüpgaz bağımlısı Gazman lakaplı E.Y., jandarmaya yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seydiler, Doğançam ve Aksaz mahallelerinde 07 YG 369 plakalı şüpheli beyaz bir otomobilin dolaştığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Araştırma yapmak üzere bölgeye gitmek üzere yola çıkan jandarma ekibi, bildirilen aracın D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde önünde gitmekte olduğunu görünce yol kenarına çektirerek arama yaptı.

Aramada araç içerisinde sağ ön koltuğun önünde 12 kilogramlık bir tüp bulundu. Tüpe bağlanan ve direksiyonun arasından geçirilen düzenekle sürücünün tüpten gaz çektiği belirlendi. Ayrıca arka koltukta da bazı gıda maddeleri, laptop ve yedek dolu bir piknik tüp ele geçirildi. Yapılan sorgulamada aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Aracı kullanan şahsın, 2014 yılı Kasım ayında aracının LPG tankından döşediği boru ve direksiyona yaptığı düzenekle tüpten gaz çeken E.Y. olduğu bildirildi.

2006 yılından beri tüp (madde) bağımlısı olduğunu belirten E.Y., vatani görevini yaparken 3 yıl komutanının yardımıyla bu illetten kurtulduğunu, askerlik sonrası yeniden başladığını, alışkanlığı yüzünden ailesinden ayrıldığını, defalarca tedavi görmek istemesine rağmen başaramadığını söyledi. E.Y., yetkililerden tedavisi konusunda yardımcı olmalarını istedi.

Çalıntı otomobil sahibine teslim edilirken, E.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L tipi Cezaevine teslim edildi.