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  4. Tur otobüsü devrildi: 3’ü ağır 26 yaralı

Tur otobüsü devrildi: 3’ü ağır 26 yaralı

Tur otobüsü devrildi: 3’ü ağır 26 yaralı
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Ermenek ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsü, Susaklı Mahallesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi arkasında bulunan yokuşu çıkamadı.

Geriye doğru kayan ve kontrolden çıkan tur otobüsü, bir evin bahçesine devrildi.

Kazada aralarında araç sürücüsünün de olduğu 26 kişi yaralandı.

Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (AA)

Etiketler tur otobüsü yolcu otobüsü kaza trafik kazası Karaman
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