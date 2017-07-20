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  4. 20 Temmuz 2017 20:54

Tur otobüsü otomobil ile çarpıştı: 3 ölü, 26 yaralı

Çorum'da bir tur otobüsü otomobil ile çarpıştı. Kazada 2'si kadın 3 kişi öldü 26 kişi yaralandı.

Tur otobüsü otomobil ile çarpıştı: 3 ölü, 26 yaralı
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Çorum'un Alaca İlçesi'nde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si kadın 3 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza Çorum'un Alaca İlçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta tur otobüsü ile Otomobilçarpıştı. Kazada otomobilde bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 3 kişi kaza yerinde öldü. Tur otobüsü çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Otobüste bulunan 36 kişiden 26'sı hafif yaralanarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Alaca Devlet ile Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

DHA

çorum , tur otobüsü , otomobil
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