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Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Turist kafilesi Erciyes'ten şehir merkezi Kayseri’ye dönerken turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucunda 25 turist yaralandı.

Kayseri’de Erciyes’ten şehir merkezi istikametine giden midibüs, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımı ile midibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Etiketler kaza midibüs turist
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