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Türk bayrağına hain saldırı girişimi kamerada

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Bursa'da, Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi, bu sırada yoldan geçen kadının tepki göstermesi üzerine uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi. Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan erkeğe "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. 

Bursa'da, Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi, bu sırada yoldan geçen kadının tepki göstermesi üzerine uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da, Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi, bu sırada yoldan geçen kadının tepki göstermesi üzerine uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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Etiketler bursa türk bayrağı
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