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  4. Türk bayrağını Atatürk'e hakaret etmişti! İstenen ceza belli oldu

Türk bayrağını Atatürk'e hakaret etmişti! İstenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk ve Özgecan Aslan'a hakaret eden, Türk bayrağını parçalayan şahıs için istenen ceza belli oldu.

2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret eden, Atatürk'e hakarette bulunan ve yayında Türk bayrağını yakıp parçalayan A.Ş. için istenen ceza belli oldu.

18 yaşından küçük olan A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrılmasına hükmedildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle şüpheli A.Ş. hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda şüpheli A.Ş., Türk bayrağını önce yırtıp ardından yakmıştı. A.Ş. ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler etmişti. 18 yaşından küçük şüpheli hakkında hazırlanan raporda akli dengesinin yerinde olduğu belirtilmişti. Şüpheli A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Etiketler türk bayrağı sapık özgecan
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