Türk Escobar İstanbul'da yakaladı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine, Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan ve Almanya’dan gelen TIR’ı takibe aldı. TIR, polis tarafından İstanbul Büyükçekmece’ye kadar izlendi. Bir süre sonra TIR’ın yanına Nejat D. geldi. Güvenlik güçleri TIR sürücüsü ve Nejat D.’ı yakalayarak gözaltına aldı.

SORGUSU SÜRÜYOR

TIR’da yapılan aramada, Türkiye’ye sokulurken Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’ne beyan edilmeyen yaklaşık 2 milyon 600 bin TL karşılığı olan 300 bin İngiliz Sterlini bulundu. TIR sürücüsü yapılan ilk sorgulamasında dövizin kendisinin olmadığını, sadece taşıdığını ve paraların sahibi olarak kendisine bir başka isim söylendiğini beyan etti.

Gözaltına alındıktan sonra, Edirne’ye getirilen Nejat D.’ın sorgusu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde sürüyor. Dövizin kaynağının da araştırıldığı öğrenildi.

PERSONEL GEMİYİ BATIRDI

Güney Amerikalı ünlü mafya lideri Escobar’a benzerliği inedeniyle Türk Escobar olarak tanınan uyuşturucu baronu Nejat D.’ın ismi ilk kez 1992’de gündeme gelmişti. Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Akdeniz sularında ortaklaşa düzenledikleri büyük eroin operasyonunda, içinde 3 tondan fazla baz morfin bulunduğu öne sürülen Kısmetim 1 gemisi çembere alınmıştı.

Ancak 4 gün süren operasyon sonucunda gemi, personel tarafından, Güney Kıbrıs açıklarında batırıldı. Geminin sahibi öldürülen armatör Osman Ayanoğlu’nun 19 yaşındaki kızı Derya Ayanaoğlu’ydu. Büyük sevkiyatın ardında Ayanoğlu’nun sevgilisi Nejat D. ve babası Şeyhmuz Nejat D.’ın olduğu öne sürüldü. Olayın ardından Şeyhmuz Nejat D. sokak ortasında öldürüldü.

14 TON UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Olaydan 1 yıl sonra yine Akdeniz’de bu defa yine Ayanoğlu’nun Lucky - S adlı gemisi operasyonla yakalandı. Gemide Nejat D. ailesine ait 2800 kilo baz morfin ve 12 ton esrar ele geçirildi. Derya Ayanoğlu’nun sevgilisi olan Nejat D., geminin yüklenmesi ve güzergâhının planlanmasıyla suçlandı. Nejat D., 1993 yılında tutuklanarak Sinop Cezaevi’ne gönderildi.

FİRAR ETTİ

8 Kasım 1994’te görülecek duruşma için Sinop’tan İstanbul’a getirildi. Duruşma sonrası kendisine nezaret eden jandarmaları ikna ederek kardeşi Vahdet Nejat D.’ın Beyazıt’taki işyerine ziyarete gitti. Burada jandarmanın elinden kaçan Nejat D., Samsun’dan Mehmet Kartal adına düzenlenen sahte pasaportla önce Ukrayna’ya, oradan da Bükreş’e gitti. Nejat D., 7 Temmuz 1997’de İspanya’da 14 kilo eroinle yakalandı. Türkiye iadesini istedi ancak kabul edilmedi. Nejat D. 2003 yılında 700 bin euro karşılığında kefaletle serbest bırakıldı.

Lucky-S ve ‘Kısmetim-1’ uyuşturucu kaçakçılığı davalarında, hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Nejat D., Türkiye’deki 6 yıllık tutukluluğun ardından 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek serbest kalmıştı.