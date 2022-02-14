  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz gömen kurtarıldı

Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz gömen kurtarıldı

Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz gömen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde 37 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz gömen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından 8 düzensiz göçmen ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.
Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Marmaris açıklarında lastik bot içinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen ve yine Marmaris açıklarında can salı içinde Türk Karasularına geri itilen 24 olmak üzere toplam 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Etiketler muğla göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vatandaşa kötü haber! Bir zam da ilaç fiyatlarına geldi
ASAL Şubat ayı anket sonuçlarını açıkladı: Barajı Sadece 4 parti geçebiliyor
Lüks sitenin sakinleri diken üstünde! Dev yarıklar korkuttu
Müstehcen fotoğraf paylaşınca ünlü futbolcu takibi bıraktı
Vaka sayısı en çok artan iller belli oldu
Muharrem Sarıkaya canlı yayındaki tokat skandalı sonrası geri döndü
AK Partili Ünal açıkladı; ''meğer'' zamları devlet yapmıyormuş
Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo!
Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti
''2104 yılından geldim'' deyip bu fotoğrafı paylaştı! Tüyler ürperten iddia