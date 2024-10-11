Türk YouTuber'a taciz suçlaması: ''Canlı yayında küçük kızı taciz etti''

Sosyal medya fenomeni G.D.'nin sosyal medyadaki canlı yayın sırasında 15 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. İddialara neden olan video sosyal medyada yayılırken, G.D. "videonun kurgu olduğunu" savundu.

Sosyal medya fenomeni G.D., çocuklar için içerikler ürettiği kanalında yaptığı bir canlı yayın sırasında küçük yaştaki bir kız çocuğuna karşı cinsel tacizde bulundu. 15-16 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği anlar herkesin midesini bulandırdı.

Sözcü'nün haberine göre yayın sırasında mastürbasyon yapmaya başlayan G.D.'ı gören kız ise neye uğradığını şaşırdı tepki dahi veremedi. Olayın açığa çıkması büyük tepkileri de beraberinde getirdi.

Küçük kızı taciz ettiği videolar ortaya çıkınca fenomen G.D.'dan açıklama geldi. Fenomenin savunması pes dedirtti.

G.D., videonun kurgu olduğunu savunarak şunları söyledi;

"Pedofili olarak suçlandığım kayıt diğer omegle videolanmda birden fazla kişi bulunurken bu videomda sadece bir kişinin bulunmasının sebebi videonun tamamen kurgu olmasıdır. Ekran kaydı tamamen bana aittir flood olara bıraktığım görselden yer imlerine masaüstü başlangıç çubuğun bakarak kayıdın 3 yıl öncesine ait olmasına rağmen hala benzediğini gorebilirsiniz.. Bu olaylar çok eski olduğu için ham kayıtları sildim ve bu kadar sorun yaratacağını bilmiyordum"

Sözcü