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  4. 07 Temmuz 2017 13:34

Türkiye 4 yaşındaki Eren bebeğe ağlıyor

Bursa'da 4 yaşındaki minik çocuk evlerinin bahçesinde oynarken, 8 metre boyundaki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Türkiye 4 yaşındaki Eren bebeğe ağlıyor
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Olay Merkez Yıldırım ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Eren'in üzerine 8 metre boyundaki demir kapı devrildi. Ailesinin kapıyı kaldırarak altından çıkardığı minik Eren, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Eren tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edilen Eren'in cenazesi dün akşam mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

 

 

DHA

korkunç ölüm , minik eren