Türkiye alev alev! 5 ilde orman yangını çıktı

Manisa-Ahmetli, İzmir-Gaziemir, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa- Nilüfer, Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: DÜŞÜK NEM, YÜKSEK SICAKLAR EKİPLERİ ZORLUYOR

NTV ekranında yangınlar hakkın bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, ''194 yangın geçen hafta mücadele ettik. İhbarların yarıya yakını vatandaşlardan geliyor'' bilgisini de ekledi.

Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını aktaran Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

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