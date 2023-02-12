Türkiye bir kez daha ağladı... Enkazdan kurtarılan bebek, görevlinin parmağını böyle emdi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremlerde enkaz altından çıkarılan 2 aylık bebeğin sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntüler izleyenleri duygulandırdı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan 2 aylık bebek 107 saat sonra enkaz altından çıkartıldı.
Sedyeye alınarak ambulansa getirilen bebek tedavisi için hastaneye götürüldü.
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