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  4. Türkiye bir kez daha ağladı... Enkazdan kurtarılan bebek, görevlinin parmağını böyle emdi

Türkiye bir kez daha ağladı... Enkazdan kurtarılan bebek, görevlinin parmağını böyle emdi

Türkiye bir kez daha ağladı... Enkazdan kurtarılan bebek, görevlinin parmağını böyle emdi
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremlerde enkaz altından çıkarılan 2 aylık bebeğin sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan 2 aylık bebek 107 saat sonra enkaz altından çıkartıldı.

Sedyeye alınarak ambulansa getirilen bebek tedavisi için hastaneye götürüldü.

Etiketler bebek parmağını emdi görevlinin parmağı
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