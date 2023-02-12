Türkiye bir kez daha ağladı... Enkazdan kurtarılan bebek, görevlinin parmağını böyle emdi

Yıkılan hastanede facia göz göre göre gelmiş!

Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu

Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi

İzmir'den sonra bir ilde daha deniz çekildi

Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı! Erdoğan öyle bir baktı ki...