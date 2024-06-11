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Türkiye bugün de bir vahşete uyandı: Eşini ve çocuğunu katledip, intihara kalkıştı

Türkiye bugün de bir vahşete uyandı: Eşini ve çocuğunu katledip, intihara kalkıştı
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Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve 5 yaşındaki kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Ankara'da Y.K. (55), boşanma aşamasındaki eşi S.K.'nın (43) yaklaşık bir aydır kaldığı anne ve babasının Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi Yeşilvadi Konutları'ndaki evine geldi.

Yakup ve S.K., apartmanın önündeki kameriyede bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Y.K. yanında bulundurduğu silahla önce eşi S.K.'ya, ardından yanlarında bulunan 5 yaşındaki çocukları Hilal Nur'a ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Y.K., daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Y.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"BABA YAPMA"

Apartman sakinlerinden Fatma Erciyas, gazetecilere, olay gerçekleştiğinde mutfakta olduğunu ve silah sesini duyduğunu belirtti.

Ardından silah sesinin devam ettiğini söyleyen Erciyas, "'Baba yapma' ya da 'Baba dur' gibi bir şey duydum. Sonra çocuğun da sesi gelmedi. Son bir silah sesi duydum, adam kendine sıktı muhtemelen. Duyduğum kadarıyla boşanma aşamasındalarmış. Çocuğunu görmek için gelmiş buraya." dedi.

AA

Etiketler aile içi cinayet aile kızını ve eşini öldürdü intihara kalkıştı
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