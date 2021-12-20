Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Onur Alp'in sır ölümüne takipsizlik kararı

Ankara'da tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp E.'nin kaçan kurbanlığın peşinden gittiği sırada kaybolması ve 3 gün sonra ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Alp E. ve dedesi bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardıkları sırada koyun dağlık alan kaçtı. Onur Alp E. kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu.

E.'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda E.'nin cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. E.'nin otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.

E.'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.

Sabah