  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
Türkiye okul saldırılarını konuşurken bir şok daha: Okulda silahla yakalandı
Güncelleme:

Türkiye okullarda peş peşe meydana gelen silahlı saldırıları konuşurken Mersin'de bir lise öğrencisi, okulda tabanca ile yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün meydana gelen 16 kişinin yaralandığı okuldaki silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı meydana geldi. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen İ.A.M., okula babasına ait olduğu belirtilen çok sayıda silahla girerek koridorda ve sınıflarda rastgele ateş açtı. Saldırı sonucunda biri öğretmen üçü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Saldırganın da yaşamına son verdiği bildirildi.

Mersin'de bir öğrenci silahla yakalandı

Türkiye okullarda meydana gelen saldırıları konuşurken şimdi de Mersin'in Tarsus ilçesinde lise son sınıf öğrencisi, okulda tabanca ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği tespit edildi. Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı. Silaha el konulurken öğrenci ise gözetim altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler tarsus mersin okulda silah öğrenci
