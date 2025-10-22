Türkiye onu ''İncinmişsin'' videosuyla tanımıştı... Kamyonda cesedi bulundu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Konya'da, 4 yıl önce ''İncinmişsin'' dediği videoyla sosyal medyada viral olan H.K. (42), kamyonunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Selçuklu ilçesi BüyükK.cık Mahallesi 6’ncı Organize Sanayi Bölgesi 515 Sokak’taki park alanında meydana geldi. Çevredekiler, kamyonun şoför mahallinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı inceleme adının H.K. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Diyabet hastası olduğu ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan K.'nın 4 yıl önce 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosu sosyal medyada viral olduğu ortaya çıktı.

K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

DHA

