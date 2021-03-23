Türkiye'de 12 saatte 6 kadın katledildi!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepkiler sürerken Türkiye'de sadece 12 saatte 6 kadın cinayeti yaşandı.

Türkiye'de kadın cinayetleri hız kesmeden devam ediyor.

Sadece dün 6 kadın cinayete kurban gitti.

Sosyal medya platformlarında öldürülen kadınların isimlerine dikkat çekildi. Açılan konu başlıklarına çok sayıda yorum geldi.

İşte sosyal medyanın konuştuğu cinayetleri:

DENİZLİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Meral S. ile eşi Erkan S. boşanma aşamasındaydı. 51 yaşındaki kadın 10 gün önce evden ayrılarak kızının yanına yerleşti. Ancak Erkan S. kadının eve dönmesi için sürekli baskı yapıyordu. Kızının yaşadığı binaya gitti. Apartmanın boş olan 6'ncı katına çıktı ve evdekilerin uyumasını bekledi.

Erkan S., sarkıttığı iple üst kattan evin balkonuna girdi.

Evin salonunda uyuyan Meral S. eşinin geldiğini fark edince kalkıp bağırmaya başladı.

Erkan S., balkona çıkardığı kadını bıçakla yaraladı, ardından kapıdan kaçmaya çalıştı.

Kızı ile damadının balkondan bağırması üzerine sokaktakiler zanlıyı yakalayıp polise teslim etti. Ağır yaralanan Meral S. hayatını kaybetti.

Polis, katil zanlısının üst kattaki boş dairenin camlarına "Dön yuvana" diye yazı yazdığını tespit etti.

İZMİR

İzmir'de de bir kadın cinayeti yaşandı.

33 yaşındaki Nagihan Ü. ile nişanlısı polis Fırat K., evlilik hazırlığı yapıyordu. Nişanlı çift, Konak ilçesinde buluştu.

İkili arasında bir otoparkta tartışma çıktı. K., silahıyla kadına ateş açtı. Daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Nişanlı çift müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OSMANİYE

Osmaniye'de yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Serpil F., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil F.'yi terk edip, kayınpederinin evine yerleşti.

Barışmak istediğini belirten Cemil F., eşi ile konuşmak için babasının evine gitti. Burada görüşen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil F., bıçakla eşi Serpil F.'yi yaraladı.

Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil F., kurtarılamadı.

Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA

Antalya'nın Alanya ilçesinde işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden corona virüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat D., boşanma aşamasında olduğu Rabia D. ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia D.'a tabancayla ateş etti.

Rabia D. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Besat D. ise adliyeye sevk edildi.

ADANA

Adana'da Mehmet F. ve eşi Elif A. çifti evlerinde vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen karı kocanın ölümüyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken gözaltına alınan zanlı Oğuzhan Ü. Mehmet F. A.'ın uzaktan akrabasıydı. Aynı zamanda Elif A.'ın da eski öğrencisiydi.



İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da, 4 kişi yabancı uyruklu kadın ve erkeğin evine geldi. Evde çıkan arbedede kadını bıçakla öldürüp erkeği yaraladıktan sonra da kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre isminin Teyo olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın iTürkiye'de 12 saatte 6 kadınle isminin Amir olduğu öğrenilen Pakistan uyruklu iki kişinin beraber yaşadığı eve 4 kişi geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple evde arbede çıktı. Gürcistan uyruklu Teyo ve Pakistan uyruklu Amir çıkan arbedede bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Amir ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eve gelen kişiler kadını öldürüp adamı yaraladıkları bıçağı evin penceresinden dışarı atlayarak, olay yerinden kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen şüpheleri yakalama çalışması başlattı.