Türkiye'de 2 kişi daha koronavirüsünden karantina altına alındı!

Edinilen bilgilere göre, polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan 4 Pakistanlı göçmen polis tarafından yakalandı.

Polis ekipleri 4 Pakistanlı'yı sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hastanede sağlık personeline maske dağıtılarak olası şüphe nedeniyle tedbir alındı.

Sağlık ekiplerinin 2 Pakistanlı'dan aldıkları kan örneklerini Ankara'ya gönderdiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.