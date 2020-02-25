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  4. 25 Şubat 2020 17:41

Türkiye'de 2 kişi daha koronavirüsünden karantina altına alındı!

Niğde’de, İran üzerinden Türkiye'ye giren 4 Pakistan uyruklu göçmenden 2'si korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

Türkiye'de 2 kişi daha koronavirüsünden karantina altına alındı!
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Edinilen bilgilere göre, polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan 4 Pakistanlı göçmen polis tarafından yakalandı.

Polis ekipleri 4 Pakistanlı'yı sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hastanede sağlık personeline maske dağıtılarak olası şüphe nedeniyle tedbir alındı.

Sağlık ekiplerinin 2 Pakistanlı'dan aldıkları kan örneklerini Ankara'ya gönderdiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.

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