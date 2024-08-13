Türkiye'de 7 ayda tam 249 kadın öldü
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Türkiye'de artık her gün peş peşe yaşanan kadına şiddet olaylarında geride 2024'ün ilk 7 ayında tam 249 kadının öldürüldüğü ortaya çıktı.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Ocak ayından itibaren 7 aylık kadın cinayetleri raporunu ve Temmuz ayına ilişkin raporunu açıkladı.
Rapora göre Temmuz’da 28 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
Yılın ilk 7 ayında 249 kadın katledildi.
249 kadından 92’si aile içinde, 39’u ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.
Ölen kadınların 48’i ise şüpheli ölüm olarak verilere yansıdı. Kadınların 140’ı ateşli silahla, 52’si kesici aletle katledildi.
Kadınların 121’i evli, 63’ü bekar, 36’sının medeni hali tespit edilemedi.
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