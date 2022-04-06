Türkiye'de bugün, bir kadın daha katledildi! 3 çocuk annesiydi...

Adana'da, bir kişi kısa bir süre önce boşandığı 32 yaşındaki ve 3 çocuk annesi eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı eski eşini katlettiği bıçakla kendi boğazını da keserek intihar girişiminde bulundu.

Adana'da, boşandığı 3 çocuk annesi Ş.G.'ü (32) bıçaklayarak öldüren Ü.S. (41), aynı bıçakla boğazını keserek, intihar girişiminde bulundu.

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Olay, sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ü.S. ve Ş.G., şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ü.S., iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.S., mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Ş.G.'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kapısı açılmayınca itfaiyeyi aradı. İtfaiyecilerin gelmesiyle evin çelik kapısının kırılmasının ardından içeri giren ekipler, Ü.S. ile Ş.G.'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde, Ş.G.'ü hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.G.'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ü.S. de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ü.S.'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.