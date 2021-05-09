Türkiye'de çekildi; kum fırtınası bir ilimizi yuttu

Konya'da cami minaresinin de yıklmasına yol açan kum fırtınasına ait görüntüler ortaya çıktı. Kum fırtınasının görüntüleri, araç içindeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Konya'da önceki gün etkili olan ve kenti neredeyse savaş alanına dönüştüren kum fırtınasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. 1 saat süren fırtına nedeniyle Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısı uçtu. Çatıdan savrulan parçalar park halinde olan 2 otobüs ve 3 otomobile zarar verdi. İlçe merkezi ve mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kulu ilçesinde de fırtına nedeniyle toz bulutu oluştu, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bir anda rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu. Tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar toz bulutunu cep telefonu ile görüntüledi. Rüzgar nedeniyle hasar oluşan yerlerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

AKSARAY'DA CAMİ MİNARESİNİ YIKTI

Aksaray'da da dün etkili olan kum fırtınasında Ortaköy ilçesindeki caminin minaresi devrildi. Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerinde de bazı ev ve mandıraların çatısı uçtu. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapacak.