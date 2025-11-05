Türkiye'de en zehirli ölümcül yılan yeniden görüldü: Elleriyle yakalayıp doğaya saldı

Kütahya'da mantar toplamaya giden bir kişi yolda tek ısırığı bile ölümcül olan Türkiye'deki en zehirli yılan türü olan engerek yılanını görünce aracından indi. Yılanın kendisine saldırdığını anlatan vatandaş yılanı kuyruğundan elleriyle yakalayıp, sonra tekrar doğaya bıraktı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hasanlar ile Kabaklar köyleri arasındaki dağlara mantar toplamaya giden Süleyman Yolcu, Hisarcık ilçesine dönüş yolunda aracıyla seyir halinde iken bir yılının yerden kendisine doğru hamle yaptığını anlattı.

Yolcu, "Yılan bana saldırınca dikkatimi çekti. Geri manevra yaparak araçtan inip engerek cinsi olduğunu tahmin ettiğim yılanı kaçarken kuyruğundan yakaladım. Elimde sallayıp sevdikten sonra doğaya bıraktım. O anları cep telefonuma kaydettim. Daha sonra sosyal medyada paylaştığım görüntülere 'Sen deli misin?', 'Ölümle dans etmişsin', "Bu adam aptal', 'Anan seni Kadir Gecesinde mi doğurdu?' gibi birçok yorum geldi. Olayın vahametini o an anlayamamıştım. Yorumları okuyunca dehşete kapıldım. Sonra hareketimin tehlike boyutunu fark ettim. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı en zehirli yılan cinslerinden bir tanesi imiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir, ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.

İHA